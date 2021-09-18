Почти 140 сообщений о принуждении к голосованию поступило в ЦИК

18.09.2021 [Общество]

В Центризбирком по данным на субботу, 18 сентября, поступило 137 сообщений о принуждении к голосованию. Обращения поступили из 45 регионов.

«Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию, - сказала госпожа Памфилова журналистам. - По данному вопросу в ЦИК поступило 137 обращений из 45 субъектов РФ, то есть из половины».

По словам Памфиловой, 32 обращения касаются принуждения к электронному голосованию, ещё 16 касаются принуждения голосовать за конкретного кандидата или партию. Она отметила, что все обращения направлены по инстанциям: в прокуратуру, следственный комитет, в правоохранительные органы и руководителям регионов.

Тэги: выборы, нарушения, голосование

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