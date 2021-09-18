Вологодские лоси бьются за звание сильнейшего под Вологдой

В Центре Y.E.S. стартовала осенняя приключенческая гонка с препятствиями Вологодские Лоси. Когда столбик термометра показывает температуру +6 градусов, пересекать реку и вылезать из глинистых рвов с водой для участников – не самое легкое испытание. Но сегодня под Вологдой собрались настоящие лоси, которым чем трудней, тем веселей. Результаты состязаний станут известны чуть позже.