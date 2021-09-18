Вологодские прицелы испытают участники крупнейшей страйкбольной игры

18.09.2021 [Общество]

18 и 19 сентября на военном полигоне в деревне Алабино сойдутся более 3000 страйкболистов со всей России и стран зарубежья. Среди участников – команда «Оптические войска», куда вошли представители головного офиса «Швабе». На вооружении их игроков будет прицельная и наблюдательная оптика Вологодского оптико-механического завода.

В частности, два прицела Brevis будут использованы в соревнованиях впервые. Первый – призматический Р2,5х24L, совместимый с гладкоствольными ружьями 12 калибра и нарезным оружием до 7.62х54 калибра. Он выдерживает ударную нагрузку 800 g при импульсе воздействия от 0,5 до 1 мс и весит всего 290 грамм. Второй прицел – оптический P1x14 для стрельбы из охотничьего оружия в дневное время суток. Однократное увеличение позволяет целиться как ведущим глазом, так и обоими сразу, что обеспечивает стрелку широкий угол обзора.

 

Тэги: прицелы, игра, оптика

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