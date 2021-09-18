Автобус вылетел с трассы. Пострадали 11 туристов

18.09.2021 [Происшествия]

ДТП с участием туристического автобуса произошло сегодня около 6 часов утра. По сообщению, поступившему в оперативно-дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС России по Вологодской области, на автодороге вблизи деревни Дмитриевское. примерно в 8 километрах от Вологды перевернулся микроавтобус Мерседес, следовавший по маршруту Москва – Череповец на экскурсию. В автобусе находилось 20 человек.

По уточненной информации ВЦМК, погибших нет, пострадало 11 человек, все взрослые. Пострадавшие с ушибами и ссадинами доставлены в вологодскую областную больницу.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС России, полиции, скорой медицинской помощи. В лечебном учреждении с пострадавшими работает психолог главного управления МЧС России.
Причина аварии устанавливается.

Тэги: авария, пострадавшие, автобус

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции
Стремительное похолодание обещают синоптики
Суд принял отставку председателя Междуреченского районного суда: ее сын замешан в уголовном деле
Задержанная за пьяное вождение череповчанка устроила скандал в наркодиспансере

Похожие новости

Мэр Вологды сообщил о завершении ремонтных работ на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова

Вечером 22 мая он заявил, что вода в квартирах вологжан должна появиться «в ближайшее время»

2112
0

Из-за утечки на сетях Зашекснинский район Череповца остался без тепла и горячей воды

Аварию обнаружили рано утром 12 мая в районе перекрестка улицы Годовикова и Шекснинского проспекта.

1516
0

В Череповецком районе по факту ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

1862
0

Жители домов в поселке Можайское остались без воды из-за аварии на сетях

Нет холодной воды в 10 частных домах и 2 многоквартирных

839
0

В Череповце произошла авария на котельной, отапливающей Заягорбский район

Причиной остановки двух котлов стал скачок давления

1988
0

134 жилых дома останутся без отопления и горячей воды в Вологде 6 декабря

Ориентировочно работы продлятся с  9.00 до 21.00.

3413
0

В Соколе рабочие во время ремонта повредили трубу и оставили город без воды

Воды в квартирах сокольчан не было почти 12 часов

2277
0

В Соколе самосвал повредил кузовом теплосеть: без отопления остались 36 домов

В данный момент отключено теплоснабжение одиннадцати улиц: Фабричная,Площадь Свободы, Герцена, Большая Садовая, Ломоносова, Инженерная, Техническая, Торфяная, Новая, Сеточников и  Инициаторов

1343
1

В Вологде из-за аварии на теплосети остановилась котельная оптико-механического завода

Объекты запитали по резервной схеме от Западной котельной и Вологодской ТЭЦ

2775
0

Летевший из Москвы в Череповец самолет экстренно приземлился из-за неисправной стойки шасси

Инцидент произошел накануне в аэропорту Шереметьево

1435
0

Суд оштрафовал инспектора желдорнадзора, который отказался давать показания по делу о сходе с рельсов локомотива в Лосте

Свое решение мужчина мотивировал тем, что испугался, позвонил начальству в Санкт-Петербург, а начальство запретило ему что-то говорить

2971
1

В Череповце 65 тысяч жителей останутся без тепла и горячей воды из-за ремонта теплопровода

Котельную «Южная» остановят на сутки -  с 14 часов 14 марта до 14 часов 15 марта - чтобы ликвидировать прорыв

1599
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Появились подробности аварии туристического автобуса
Вологодские прицелы испытают участники крупнейшей страйкбольной игры
Автобус вылетел с трассы. Пострадали 11 туристов
Дальневосточный «Адмирал» разгромил «Северсталь» в матче - реванше
Баскетболистки «Чевакаты» не оставили шансов соперницам из ивановской «Энергии»
Пьяный водитель снес дорожное ограждение на трассе Вологда - Новая Ладога
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3147
0
18.09.2021 [БлогоVO]

А когда уже будет восстановлена теплотрасса по улице Беляева?

55
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

478
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика