Автобус вылетел с трассы. Пострадали 11 туристов

ДТП с участием туристического автобуса произошло сегодня около 6 часов утра. По сообщению, поступившему в оперативно-дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС России по Вологодской области, на автодороге вблизи деревни Дмитриевское. примерно в 8 километрах от Вологды перевернулся микроавтобус Мерседес, следовавший по маршруту Москва – Череповец на экскурсию. В автобусе находилось 20 человек.

По уточненной информации ВЦМК, погибших нет, пострадало 11 человек, все взрослые. Пострадавшие с ушибами и ссадинами доставлены в вологодскую областную больницу.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС России, полиции, скорой медицинской помощи. В лечебном учреждении с пострадавшими работает психолог главного управления МЧС России.

Причина аварии устанавливается.