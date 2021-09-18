Дальневосточный «Адмирал» разгромил «Северсталь» в матче - реванше

Первый раз команды встречались на прошлой неделе в Череповце и тогда хозяева смогли добиться непростой победы в овертайме 3:2. Первый период ответного матча можно разделить на две части, вначале активнее были хозяева, а череповчане действовали на контратаках. Затем уже «Северсталь» перехватила инициативу и стала играть активней. Правда, забить никому не удавалось.

Второй период сталевары начали активней, и заработали большинство. Правда, забить не при игре 5x4, не 5x3 им не удалось. А «моряки» не только смогли выстоять, но и под занавес меньшинства Дмитрий Саюстов убежал один на один с вратарем «Северсталь» и открыть счет в матче. Вскоре после этого ошибка уже в собственной зоне стоила «желто-черным» второй пропущенной шайбы. На перерыв команды ушли при счете 0:2.

Несмотря на то, что череповчанам нужно было отыгрывать две шайбы, третий период активней начали хозяева. В следствии чего третья шайба оказалась в воротах Дмитрия Шугаева. Только после этого череповчанам удалось отыграть одну шайбу, голом отметился Йоонас Наттинен. За пять с половиной минут до конца основного времени матча, когда «Северсталь» вновь получила возможность поиграть в большинстве, тренерский штаб череповчан решился на замену вратаря шестым полевым игроком. Но реализовать двойное численное большинство не удалось. Вместо этого сталевары получили шайбу в пустые ворота. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Адмирала».

«Северсталь» этой игрой закончила выездную серию, одержав только одну победу в трех матчах. В следующем матче, уже дома 21 сентября, «желто-черные» примут лидера Восточной конференции, уфимский «Салават Юлаев».