Баскетболистки «Чевакаты» не оставили шансов соперницам из ивановской «Энергии»

17.09.2021 [Спорт]

С первых минут игры вологжанки начали активные атаки на половине соперниц. Уже на 14-й секунде встречи Елена Михайлова поразила кольцо «Энергии». В целом первую четверть игры «пчелки» завершили с перевесом в 5 очков – 18:13.

Вторая десятиминутка получилась самой удачной для баскетболисток из «Энергии», когда ивановские девушки уступили «Чевакате» лишь три очка – 13:16.

После большого перерыва вологжанки устроили соперницам настоящий разнос. «Энергия» забросила в кольцо «Чевакаты» лишь четыре мяча, причем, три из них оказались на счету одной спортсменки - Анастасии Алексеевой. «Пчелки», в свою очередь, беспрерывно штурмовали ивановок, заработав за третью четверть 23 очка.

Не расслабились вологжанки и во время последнего игрового отрезка. Несмотря на то, что сами забросили в кольцо «Энергии» лишь 12 очков, но и соперницам позволили потревожить свою корзину лишь три раза, причем, один бросок был трехочковым.  В целом игра завершилась со счетом 69:41 в пользу вологжанок.  

Примечательно, что за «Энергию» выступала воспитанница великоустюгского баскетбола Александра Чупрова, известная нашим болельщикам по выступлениям за молодёжный состав «Вологды-Чеваката». Тренер команды - Елена Ворожцова играла за «Чевакату» в сезоне 2016-2017 и была капитаном команды.

Тэги: Чеваката, Победа, кольцо

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