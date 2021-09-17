Пьяный водитель снес дорожное ограждение на трассе Вологда - Новая Ладога

17.09.2021 [Происшествия]

По предварительной информации ГИБДД, 41-летний житель Вологодского района за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в дорожной ограждение. Автомобиль при этом получил серьезные повреждения.  

«У водителя имелись признаки опьянения. После прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения подозрения сотрудников ГИБДД подтвердились», - пояснили сотрудники дорожной инспекции.

В отношении водителя ВАЗ-2107 составлено протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Сам он с различными травмами доставлен в больницу.

Тэги: ДТП, травма, опьянение

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