Пьяный водитель снес дорожное ограждение на трассе Вологда - Новая Ладога

По предварительной информации ГИБДД, 41-летний житель Вологодского района за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в дорожной ограждение. Автомобиль при этом получил серьезные повреждения.

«У водителя имелись признаки опьянения. После прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения подозрения сотрудников ГИБДД подтвердились», - пояснили сотрудники дорожной инспекции.

В отношении водителя ВАЗ-2107 составлено протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Сам он с различными травмами доставлен в больницу.