Вологжане могут отдать свой голос за музей фресок Дионисия

Онлайн-голосование, посвященное туристическим возможностям Российской Федерации, продлится до 10 октября 2021 года. Все желающие могут отдать свой голос за любое сокровище.

Музей фресок Дионисия размещается в архитектурном ансамбле памятников Ферапонтова монастыря XV-XIX вв. в селе Ферапонтове.

Комплекс памятников Ферапонтова монастыря, основанного в 1398 году, с росписью Дионисия 1502 года является редким образцом сохранности и стилевого единства русского северного монастырского ансамбля XV – XVII веков, раскрывающего типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного государства.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник предлагает жителям Вологодчины поддержать объект всемирного наследия, находящегося под эгидой ЮНЕСКО – Музей фресок Дионисия – проголосовав за него до 10 октября 2021 года по ссылке https://russia.nat-geo.ru/nominations/kulturno-istoricheskij-obekt/.

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы в журнале National Geographic Traveler.