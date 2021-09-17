В Вологде с профессиональным праздником поздравили сотрудников лесного комплекса

17.09.2021 [Общество]

Успехов в работе и любых начинаниях им пожелали губернатор области Олег Кувшинников и председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

Как было отмечено, в настоящее время Вологодская область занимает 1 место в России по интенсивности заготовки древесины и третье – по объемам заготовки.

За 7 месяцев 2021 года зафиксирован рост производства практически по всем видам основной продукции лесопромышленного комплекса: необработанной древесины - на 2,6%, фанеры - на 16,4%, плит ДСП - на 27,2%, ДВП - на 4,7%, деревянных домов заводского изготовления - на 33,3%, топливных гранул - на 24%, целлюлозы - на 8,1%, бумаги и картона - на 12,4%.

«Лесная отрасль Вологодской области активно развивается, реализуются десятки проектов на территории нашего региона, увеличиваются объёмы переработки. Создаются новые рабочие места, увеличиваются объемы налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Мы поддерживаем все начинания, все предложения, которые сегодня есть у бизнес-сообщества, - отметил спикер ЗCО Андрей Луценко. - Наша инвестиционная политика, наше инвестиционное законодательство позволяют привлекать десятки миллиардов рублей на развитие лесной отрасли Вологодской области».

Вологодская область занимает 1 место в России по количеству приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов – в него включено 22 проекта из 157 реализуемых в России. Всего привлечено почти 22 миллиарда рублей инвестиций.

Большое внимание в регионе уделяется лесовосстановлению. Так, в прошлом году были высажены деревья на территории свыше 80 тысяч гектаров.

Также сегодня особенно были отмечены успехи в области защиты лесов от пожаров. В этом году в регионе зафиксировано 111 возгораний, 79 из них были ликвидированы в первые сутки.

«Вологодская область в этом году была в довольно сложной ситуации, потому что таких пожаров у нас не было давно. Все сотрудники отрасли достойно отработали в этом периоде. Очень тяжелая ситуация была в Верховажском районе. Но мы все сплотились, и не дали огню распространиться на очень большие территории», - заявила начальник отдела Федерального государственного лесного надзора и организации деятельности государственных лесничеств Валентина Амахина.

По словам председателя ЗСО Андрея Луценко, фракция «Единая Россия» всегда оперативно отзывается на запрос общества. С 1 июля действует закон о создании электронной системы контроля за перевозкой, хранением леса и сделками с древесиной, с сентября - новый федеральный закон о лесных питомниках.

«Мы готовы откликаться на ваш запрос и вместе работать над новыми законопроектами, которые облегчат ваш труд и сделают его более продуктивным», - добавил Андрей Луценко.

Тэги: лесная отрасль, заготовка, инвестиции

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