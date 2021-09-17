В Вологде чиновники не согласовывали с ТСЖ контейнерную площадку, а затем оштрафовали товарищество за ее отсутствие

В Вологде председателя ТСЖ пытались оштрафовать за то, что он не обустроил контейнерную площадку. Мужчина несколько раз пытался согласовать обустройство площадки с департаментом городского хозяйства, однако получал отказы. Затем сотрудники ДГХ нагрянули с проверкой и привлекли председателя к административной ответственности за отсутствие у дома площадок для накопления ТКО.



Председатель ТСЖ обратился в суд с жалобой и выиграл его. Решение опубликовано на сайте Вологодского городского суда.





17 августа в Вологодском городском суде рассмотрели жалобу председателя ТСЖ "Дальняя, 32" Дмитрия Ожигина на постановление заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Вологодской области от 16 апреля 2021 года.



Дмитрий Ожигин пояснил в суде, что ТСЖ неправомерно обвинили в бездействии при организации и содержании места накопления ТКО.



Так, 29 марта 2021 года специалисты департамента городского хозяйства провели проверку, в ходе которой обнаружили, что председатель правления ТСЖ «Дальняя, 32» Дмитрий Ожигин содержит в ненадлежащем состоянии общее имущество многоквартирного дома.



При обследовании придомовой территории многоквартирного дома №32 по улице Дальней специалисты департамента не обнаружили контейнерной площадки. Кроме этого, председатель не смог предоставить документы о ее согласовании. В итоге председатель был оштрафован на 4000 рублей.



Однако сами же сотрудники департамента городского хозяйства в свое время отказали Дмитрию Ожигину в необходимых согласованиях.



Мужчина несколько раз обращался в департамент городского хозяйства для согласования место под контейнеры. В суде он подтвердил это ответами департамента городского хозяйства администрации Вологды от 14 июля 2020 года, 23 июля 2020 года, 18 августа 2020 года, 25 августа 2020 года.



23 июля чиновники ему отказали "в связи с наличием заключения Управления Роспотребнадзора по Вологодской области о несоответствии места площадки (накопления) ТКО".



31 августа 2020 года департамент городского хозяйства администрации города Вологды направил председателю схему границ участка, в которых предполагалось размещение контейнерной площадки. 12 октября 2020 года ДГХ направил председателю ТСЖ разъяснения о необходимости оформления права пользования земельным участком, на котором расположена контейнерная площадка.



"Впоследствии Ожигиным Д.С. велась работа по получению разрешения на использование части земельного участка с кадастровым номером № путем согласования схемы с ресурсоснабжающими организациями и собственниками сетей, также Ожигин Д.С. повторно обращался в Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды с заявлением о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу г. Вологда, ул. Дальняя, д. 32", - говорится в решении суда.



Вологодский городской суд посчитал, что, вопреки выводам должностного лица, изложенным в постановлении, Дмитрием Ожигиным принимались меры по согласованию контейнерной площадки.

"При таких обстоятельствах постановление подлежит отмене, производство по делу – прекращению, в связи с отсутствием в действиях Ожигина Д.С. состава административного правонарушения", - написано в решение..



Суд отменил постановление заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Вологодской области в отношении председателя правления ТСЖ «Дальняя, 32» Дмитрия Ожигина и прекратил производство по данному делу.