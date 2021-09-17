Вологжанина арестовали за удар по лицу полицейского

17.09.2021 [Происшествия]

31-летний мужчина вологжанин арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 318 – «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Как рассказали в областном управлении СК, 13 сентября днем участковый уполномоченный увидел во дворе одного из жилых домов Вологды мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский решил составить на гражданина административный материал. Однако мужчина неожиданно ударил правоохранителя по лицу.

«В рамках возбужденного уголовного дела подозреваемый, ранее многократно привлекавшийся к ответственности, в том числе за совершение преступления против порядка управления, был задержан органами следствия, а сегодня, учитывая отрицательную характеристику личности, по ходатайству органов следствия судом заключен под стражу», - прокомментировали в управлении Следственного комитета.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Тэги: удар, полицейский, стража

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