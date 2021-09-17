Температура в выходные будет на 4 градуса ниже нормы

17.09.2021 [Общество]

Ночные температуры в Вологодской области все чаще опускаются ниже нулевой отметки. К примеру, сегодня ночью самые низкие температуры были зафиксированы на северо-западе области, на метеорологической станции Вытегра. Там минимальная температура воздуха составила -1,1 градуса. Такое понижение температуры для середины сентября не редкость. В 1949 году на этой станции минимальная температура составила -4,1 градуса.

В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели сохранится аналогичный характер погоды, поскольку регион находится под опекой холодного северного антициклона.

В пятницу, 17 сентября в восточных районах области еще пройдут небольшие кратковременные дожди. В последующие дни под влиянием области повышенного давления обойдется без существенных осадков.

"В ночные часы при прояснениях температура будет понижаться до -2 градусов. Днем ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха составит до 9 градусов тепла. Среднесуточная температура в среднем будет ниже нормы на 3 - 4 градуса и соответствовать концу сентября - началу октября. Дополнительное ощущение холода будут создавать ветра северного и северо-восточного направления", - рассказали в вологодском Гидрометцентре. 

По предварительным данным, характер погоды начнет меняться во вторник - среду, когда на погоду в регионе начнет оказывать влияние обширный циклон с юга. Впрочем, по словам синоптиков, говорить о существенном потеплении пока рано.

Тэги: заморозки, антициклон, потепление

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