228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 228 новых случаев коронавирусной инфекции. 224 человека выздоровели, шесть человек умерли. Такие данные 17 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 65 573 пациентам. Большая часть из них — 59 016 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 760 человек.

Вологодская область уже несколько дней подряд занимает 28 место по уровню распространения инфекции в федеральной статистике.