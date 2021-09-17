228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

17.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 228 новых случаев коронавирусной инфекции. 224 человека выздоровели, шесть человек умерли. Такие данные 17 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 65 573 пациентам. Большая часть из них — 59 016 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 760 человек.

Вологодская область уже несколько дней подряд занимает 28 место по уровню распространения инфекции в федеральной статистике.

 

Тэги: COVID, вирус, статистика

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