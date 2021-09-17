Система электронного голосования подвергается DDOS-атакам

17.09.2021 [Общество]

На выборах в Госдуму проголосовали онлайн уже более 10% россиян из числа подавших заявления на участие в электронном голосовании. В Москве очередь на электронное голосование в среднем занимает до 15 минут.

Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Минцифры и главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.

«Количество голосов в единицу времени достаточно большое, поэтому сейчас наблюдается электронная очередь пользователей. Среднее ожидание в очереди порядка 10-15 минут, после этого система запускает и дает проголосовать», — уточняют представители ведомства. Никаких технических проблем на данное время не зафиксировано.

В свою очередь зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил о том, что система электронного голосования подверглась DDOS-атакам.

«DDOS-атаки не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», - пояснил Венедиктов.

Тэги: выборы, голосование

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