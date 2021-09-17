Череповчанин сгорел во время пожара в своей квартире

17.09.2021 [Происшествия]

Крупный пожар произошел около 6 часов утра в Череповце. На улице Горького загорелась квартира на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома. В квартире, по данным следственного отдела СК, проживал 49-летний мужчина.  

Как пояснили в региональном управлении МЧС, огнеборцы спасли пятерых жителей дома, в том числе двоих детей. После ликвидации огня на месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры.

«На протяжении длительного периода времени хозяин квартиры злоупотреблял спиртным. О пожаре в спасательную службу сообщили соседи. В ходе ликвидации огня на диване в комнате было обнаружено тело хозяина помещения», - рассказали в областном управлении СК.  

В настоящее время следователи СК завершили осмотр места происшествия и тела погибшего. По факту ЧП проводится доследственная проверка. По предварительным данным, одна из основных версий происшедшего - неосторожное обращение огнем при курении со стороны погибшего.

 

Фото областного управления СК

Тэги: пожар, смерть, спасение

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