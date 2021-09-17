Шесть «Кванториумов» появятся на базах вологодских школ в ближайшее время

17.09.2021 [Общество]

Первый школьный «Кванториум» открылся на базе школы №14 в Череповце. На его оборудование в этом году было выделено более 43 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Заниматься в нем смогут сотни ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

«Очень важно, что мы открываем в области такие технопарки. Это дает возможность нашим детям получать дополнительное образование, новые знания и компетенции по самым разным направлениям. Здесь учат развивать инженерные и конструкторские способности», - отметил председатель Законодательного Собрания области, лидер фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

В образовательных центрах на сегодня обучается уже более 4000 детей со всей области. Познавать мир и науки школьникам будет помогать самая современная техника: компьютеры, 3D-принтеры, роботы, цифровые лаборатории и многое другое. В «Кванториуме» оборудованы новые кабинеты физики, химии, биологии, «Хайтек-цех» и зона коллективной работы.

По словам педагогов, «Кванториум» поможет ребятам раскрыть свой исследовательский и научный потенциал, реализовать уникальные проекты, над которыми многие уже начали работу.

Кроме того, технопарк поможет школьникам определиться с будущей профессией, в нем ребята смогут подготовиться к сдаче ЕГЭ и на практике познать основы выбранной специальности.

«Здесь есть классы биологии и химии, в которых мы можем проводить опыты и практические занятия. Все это поможет намного лучше закрепить знания и успешно сдать экзамены в вузы, - отметил ученик Кванториума Матвей Долинин. – Я планирую поступать в Северный государственный медицинский университет в Архангельске на факультет лечебного дела по целевому направлению, чтобы потом вернуться в Череповец, и здесь работать врачом-рентгенологом».

«В ближайшие три года в Вологодской области будет открыто шесть таких «Кванториумов» в Череповце и Вологде. Мы видим, как горят глаза у наших ребят, и чувствуем поддержку со стороны родителей и педагогов, так что этот проект будет реализовываться и дальше», - добавил Андрей Луценко.

Тэги: кванториум, образование, наука

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