Вытегорские спасатели обезвредили опасных насекомых

Сигнал от жительницы поселка поступил на пульт оперативного дежурного спасательного центра «Вытегра». Она рассказала, что между брёвен её дома поселились шершни и попросила помочь ей избавиться от опасных «соседей».

«Приехав на место вызова, мы в защитных костюмах с помощью лестницы поднялись к гнезду и, используя специальную аэрозоль, обезвредили насекомых. Гнездо сняли, чтобы насекомые не возвращались», — рассказал старший спасатель дежурной смены Денис Теплов.



Наша справка: шершни — самые крупные осы на Земле. В России самый распространённый вид — это шершень обыкновенный, который представляет наибольшую опасность для человека. Яд шершня содержит вещество «ацетилхолин», которое воздействует на нервную систему человека, а аллергические реакции на укус в отдельных случаях могут привести к летальному исходу.