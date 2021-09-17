Вытегорские спасатели обезвредили опасных насекомых

17.09.2021 [Происшествия]

Сигнал от жительницы поселка поступил на пульт оперативного дежурного спасательного центра «Вытегра». Она рассказала, что между брёвен её дома поселились шершни и попросила помочь ей избавиться от опасных «соседей».

«Приехав на место вызова, мы в защитных костюмах с помощью лестницы поднялись к гнезду и, используя специальную аэрозоль, обезвредили насекомых. Гнездо сняли, чтобы насекомые не возвращались», — рассказал старший спасатель дежурной смены Денис Теплов.


Наша справка: шершни — самые крупные осы на Земле. В России самый распространённый вид — это шершень обыкновенный, который представляет наибольшую опасность для человека. Яд шершня содержит вещество «ацетилхолин», которое воздействует на нервную систему человека, а аллергические реакции на укус в отдельных случаях могут привести к летальному исходу.

Тэги: шершни, опасность, насекомые

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