Правительство утвердило праздничные выходные в 2022 году

К примеру, выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 3 и 10 мая. В целом в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, - сообщает rbc.ru.

23 февраля в следующем году выпадет на среду, этот день будет выходным.

В марте выходной с субботы, 5 марта, перенесут на понедельник, 7 марта. То есть выходными днями будут 6, 7 и 8 марта.

Выходные дни в майские праздники, традиционно разделят на две части: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) в честь Дня труда и с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) в честь Дня Победы.

День России, 12 июня, в следующем году выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11 июня (суббота) по 13 июня (понедельник).

Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).