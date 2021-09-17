Первое череповецкое «дерби» сезона прошло в Омске, где проходят матчи предварительного этапа кубка России, 3-й зоны. Напомним, что всего определены 4 зоны, и только победитель группы получит путевку в полуфинал.
Матч «Северянки» против «Смены» завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:21), в пользу действующих чемпионок Высшей лиги «А» - «Северянки».
«Обе команды относятся к одному клубу. В этом матче основная наша задача была не в непременной победе, а в отработке командных игровых взаимодействий. Характер игры позволил осуществлять замены», - сказал после матча главный тренер «Северянки» Роман Самбурский.
После двух сыгранных матчей череповецкие команды делят 3 и 4 место, имея по одной победе и одному поражению. Лидирует же нижегородская «Спарта», набравшая 6 очков из 6-ти возможных. Сегодня пройдут матчи третьего тура предварительного раунда кубка страны. «Северянка» сыграет с «Уфимочкой-УГНТУ», а «Смена» проведет матч против саратовского «Протона».
Череповецкое волейбольное дерби состоялось в рамках кубка России
Первое череповецкое «дерби» сезона прошло в Омске, где проходят матчи предварительного этапа кубка России, 3-й зоны. Напомним, что всего определены 4 зоны, и только победитель группы получит путевку в полуфинал.
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