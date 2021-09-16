Вологжанам предлагают написать большой этнографический диктант

Как считают организаторы, диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности, но и привлечь внимание общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Написать диктант могут все желающие. Рабочие языки – русский, английский и испанский.

Тест включает 20 вопросов, единых для всех участников, и 10 региональных вопросов, которые разрабатывает каждый субъект РФ. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время написания диктанта – 45 минут.

Впервые диктант прошел 4 октября 2016 года, в нем приняли участие 90 тысяч жителей. В 2020 году количество участников акции уже превысило 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Подробную информацию о международной просветительской акции можно узнать на сайте www.miretno.ru.