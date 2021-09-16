В Вологде готовится к сдаче детский сад на улице Возрождения

Третий филиал детского сада №117 «Капелька» разместится в пристройке к многоквартирному дому на улице Возрождения, 49. Помещения были сформированы застройщиком в ходе строительства жилого здания.

«Детский сад стоит на одном фундаменте с домом, поэтому строить образовательное учреждение было проще, чем если бы мы его делали совсем отдельно. Коммуникации проведены к зданию автономно, чтобы сад был независим от дома в этом вопросе», - рассказал заместитель генерального директора ООО «ВологдаСтройЗаказчик» Максим Мелочников.

В двухэтажном здании будут оборудованы 6 групп для детей, причем, половина – для малышей до 3 лет. Также разместится пищеблок, совмещенные физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для дополнительного образования детей, пост охраны. Для прогулок каждой группе выделен свой участок с кирпичными верандами и малыми архитектурными формами. Учреждение станет третьим филиалом детского сада №117 «Капелька», - сообщает пресс – служба администрации города.

«Пока берём помещения для нового филиала в аренду у застройщика с последующим выкупом. Для развивающегося микрорайона Охмыльцево третий корпус «Капелька» очень актуален. В районе улиц Ленинградская – Возрождения в очереди сейчас стоит 55 детей. Кроме того, есть желающие перевестись именно в этот сад, ближе к дому. Комплектовать группы начнём уже на этой неделе», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как отметил депутат Гордумы Михаил Громов, с открытием этого детского сада актуальную очередь в детсады микрорайоне удастся закрыть. Также он напомнил, что в октябре будет сдан еще один детский сад на улице Народной на 420 мест, который станет самым крупным в городе.