225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции. 212 человек выздоровели, шесть человек умерли. Такие данные 16 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 65 345 пациентам. Большая часть из них — 58 792 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 754 человека.

В общероссийской сводке Вологодская область на сегодня находится на 28 месте по количеству заражений.