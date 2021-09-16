225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

16.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции. 212 человек выздоровели, шесть человек умерли. Такие данные 16 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 65 345 пациентам. Большая часть из них — 58 792 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 754 человека.

В общероссийской сводке Вологодская область на сегодня находится на 28 месте по количеству заражений.

Тэги: COVID, инфекция, болезнь

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег

Похожие новости

Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава

Происшествие случилось еще 7 сентября, однако известно об этом стало накануне

2259
0

221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

217 человек выздоровели, восемь умерли

691
0

220 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

225 человек выздоровели, девять умерли

869
0

221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

235 человек выздоровели, девять умерли

793
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях
В Вологде готовится к сдаче детский сад на улице Возрождения
225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двое душегубов из Кирилловского района за убийство собаки ответят в суде
В Вологде расширяют кольцо на пересечении улиц Можайского и Конева
«Чеваката» с разгромным счетом проиграла стартовый матч этапа кубка России
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2891
0
15.09.2021 [БлогоVO]

Не представляете, как же меня смешат комментарии в духе «зачем держаться за прошлое, зачем спасать старину, нужно быть современным, нужно стремиться в будущее» и все в этом духе

492
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1954
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика