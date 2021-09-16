Двое душегубов из Кирилловского района за убийство собаки ответят в суде

Как ранее сообщало NewsVo, происшествие случилось летом около деревни Иванов Бор Кирилловского района. Там в реке Гремиха двое мужчин утопили собаку. Выяснилось, что двое местных жителей привели собаку к водоему и столкнули с мостков. Затем они удерживали животное под водой, чтобы оно не могло всплыть. В итоге собака погибла.

«Обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в нарушении общепризнанных норм поведения и общественной нравственности, предусматривающих гуманное отношение к животным, из хулиганских побуждений, имея умысел на умерщвление собаки путем причинения животному боли и страданий, действуя согласованно, столкнули собаку в воду и стали удерживать ее руками под водой», - комментирует итоги расследования прокуратура области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.