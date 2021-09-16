В Вологде расширяют кольцо на пересечении улиц Можайского и Конева

16.09.2021 [Общество]

Сейчас на участке демонтируют старые и строят новые тротуары. В первую очередь на объекте идут работы, не затрудняющие дорожное движение.  При повороте с улицы Можайского на улицу Конева специалисты уже обустроили основание под новую дорожку, сейчас снимают старый слой асфальта тротуара, который шел вдоль улицы Конева со стороны памятника маршалу Коневу.

«Первым делом мы переносим существующие тротуары. После этого строители приступят к расширению части кольца со стороны моста через реку Шограш. Затем мы будет фрезеровать существующее дорожное полотно. Внутреннее кольцо будет обложено бордюром. Внутри него организуем газон. Планируем закончить все работы к концу октября», – рассказал главный инженер ООО «Дорсервис» Сергей Кузнецов.

Чтобы минимизировать дорожный затор, дорожники будут перекрывать полосы для выполнения работ поочередно. Помощь в регулировании движения окажут сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс – службе администрации города.  

«Во время дорожных работ наряд ДПС будет следить за ситуацией, чтобы в случае заторов организовывать ручное регулирование. Мы также будем ежедневно проводить учет обращений граждан, чтобы регулировать время дежурства наряда», - прокомментировал командир отдельной роты ДПС УМВД России по городу Вологде майор Евгений Коряковский.

В рамках реконструкции кольцо будет увеличено с 24 до 27 метров и частично вытянуто в сторону улицы Конева. За счет этого появятся отдельные полосы для поворота направо: с улицы Можайского на улицу Конева, с улицы Конева на улицу Можайского. Машинам, которые захотят совершить правый поворот, не нужно будет заезжать на кольцо. Кроме того, в трех направлениях оборудуют островки безопасности в сторону Лосты, в противоположном направлении, а также по улице Конева. Пешеходные переходы также будут вынесены дальше от кольца.

«В ближайшее время будут выполнены работы по переносу светофоров на пересечение улиц Конева и Беляева. По многочисленным просьбам вологжан оставят пешеходный переход у Дворца спорта на улице Конева. Он также будет оборудован светофорными объектами. Оба светофора должны заработать уже в декабре этого года», - добавил заместитель руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов.

 

Тэги: кольцо, ремонт, поворот

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