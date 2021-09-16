«Чеваката» с разгромным счетом проиграла стартовый матч этапа кубка России

Накануне вологодская «Чеваката» начала участие в этапе кубка России с матча с московской командой МБА. С первых минут встречи хозяйки площадки начали активный прессинг вологжанок. Уже после первой четверти разрыв в счете составлял 9 очков в пользу московской команды – 20:11.

Поймав кураж, после первого перерыва москвички усилили давление, а «пчелы», напротив, выглядели более растерянно, чем в начале игры. Как итог – во второй десятиминутке «Чеваката» лишь трижды смогла поразить кольцо соперника точными бросками. МБА, в свою очередь, накидала вологжанкам 17 очков.

После большого перерыва картина игры серьезно не поменялась. Москвички все дальше уходили в отрыв, а вологжанки лишь изредка отвечали результативными контратаками. К концу встречи табло показывало счет 63:33 в пользу москвичек.

Слабым утешением может служить то, что МБА - бронзовый призёр чемпионата премьер-лиги и участник Евролиги. Так же в составе команды есть действующие чемпионы Европы и призёры Олимпиады. «Чеваката», напомним, в настоящее время выступает в Суперлиге-1.

Следующий матч вологжанки проведут 17 сентября с командой «Энергия» из Иванова.