Работника автосервиса наказали за раздавленного КРАЗом человека

16.09.2021 [Происшествия]

Как было установлено в суде, обвиняемый работал слесарем по ремонту грузовых автомобилей в сервисе на Окружном шоссе Вологды. Во время ремонта грузового КРАЗа мужчина нарушил должностные инструкции.

«Не имея права управления автомобилей указанной категории, обвиняемый не поставил положения рычага переключения коробки передач в нейтральное положение и повернул ключ зажигания автомобиля. Учитывая, что транспортное средство было на передаче, оно двинулось вперед, прижав находившегося в этом момент перед транспортным средством потерпевшего бампером к системе отопления. От полученных многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в прокуратуре Вологды.

Сам обвиняемый признал в суде свою вину и пояснил, что не предвидел возможных последствий.

Городским судом мужчина приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.

Тэги: грузовик, инструкции, телесные повреждения

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