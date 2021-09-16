Белозерский районный суд признал незаконным бездействие местной администрации

16.09.2021 [Общество]

Районный суд Белозерска признал незаконным бездействие администрации города Белозерска, а также администрации Белозерского района по организации полномочий, направленных на обеспечение местного населения сжиженным газом. Решение суда был вынесено накануне.

Напомним, еще в январе 2020 года на оперативном совещании в правительстве области было заявлено о недопустимо высокой цене на сжиженный газ. В апреле того же года антимонопольщики возбудили уголовное дело в отношении «Управления Севергаз» о нарушении антимонопольного законодательства при установлении тарифов по доставке сжиженного газа.

Несмотря на это, администрации ряда муниципальных образований не торопились решать вопросы со сменой поставщиков газа. К примеру, в Белозерском районе только летом нынешнего года суд начал рассматривать исковое заявление прокуратуры о признании бездействия местных властей в вопросах организации газоснабжения.

Накануне эти исковые требования были частично удовлетворены. Наряду с признанием незаконными бездействия местных властей по организации газоснабжения для населения, суд возложил на чиновников в течение месяца найти гарантированного поставщика газа, который бы удовлетворял требования регионального законодательства

Тэги: газ, бездействие, власти

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег

Похожие новости

В Вологодской области предлагают увеличить компенсацию на покупку газа в баллонах

В районах собираются создать муниципальные организации, которые смогут работать по установленному тарифу и субсидироваться из областного бюджета

1083
0

Полторы тысячи вологжан получили уведомления об отключении газа из-за отсутствия договоров на техоблуживание

В итоге газ отключили только пятерым, остальные поспешили обратиться в специализированные организации и подписать документы

1042
0

ООО «Управление Севергаз» грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства

На действия поставщика газа пожаловались несколько управляющих компаний из районов

1644
0

В Вологде еще один дом отключат от газа из-за отсутствия договора на техобслуживание сетей

Речь идет о доме №18 по улице Болонина

1126
0

Жильцов аварийного дома в Вологде отключили от газа

Проверка выявила утечку, но устранить ее газовики не могут - с ними не заключен договор на техобслуживание дома

7004
0

В Никольском районе газовики, продавая баллоны, не выдавали чеки жителям

Людей также не информировали их о правилах безопасности при замене и транспортировке газовых баллонов

1185
0

В домах нескольких микрорайонов Вологды на три дня отключат газ

Отключение связано с вводом в эксплуатацию построенного участка газопровода через железнодорожные пути вдоль улицы Ленинградская

3605
0

Арбитражный суд освободил ООО «Управление Севергаз» от уплаты в бюджет 62 млн. рублей

Сотрудники ФНС пришли к выводу, что организация использовала схему «дробления бизнеса» для ухода от налогов, но Арбитражный суд Вологодской области пришел к выводу, что деятельность всех организаций носит самостоятельный характер 

1565
0

Суд оштрафовал вологжанина на 5 тысяч рублей за самовольное подключение водонагревателя к газу

При подключении 64-летний мужчина перепутал шланги, и в газовую трубу попала вода

1492
0

С 1 июня в Вологде газовики возобновят плановое техобслуживание оборудования в квартирах

При этом газовое оборудование в квартирах находящихся на карантине вологжан пока проверять не будут 

1550
0

Вологодское УФАС возбудило антимонопольное дело о завышении цен на сжиженный газ в баллонах

Для жителей многих районов области с января 2020 года стоимость 50-литрового баллона увеличилась почти в два раза

6821
1

Череповчанина осудили за кражу 48 люков с газопроводов

Мужчина сдавал коверы в металлолом

1444
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Страсти по Паисию: сторонники и противники пропавшего иеромонаха столкнулись в социальных сетях
В Вологде готовится к сдаче детский сад на улице Возрождения
225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двое душегубов из Кирилловского района за убийство собаки ответят в суде
В Вологде расширяют кольцо на пересечении улиц Можайского и Конева
«Чеваката» с разгромным счетом проиграла стартовый матч этапа кубка России
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2891
0
15.09.2021 [БлогоVO]

Не представляете, как же меня смешат комментарии в духе «зачем держаться за прошлое, зачем спасать старину, нужно быть современным, нужно стремиться в будущее» и все в этом духе

492
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1953
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика