Белозерский районный суд признал незаконным бездействие местной администрации

Районный суд Белозерска признал незаконным бездействие администрации города Белозерска, а также администрации Белозерского района по организации полномочий, направленных на обеспечение местного населения сжиженным газом. Решение суда был вынесено накануне.

Напомним, еще в январе 2020 года на оперативном совещании в правительстве области было заявлено о недопустимо высокой цене на сжиженный газ. В апреле того же года антимонопольщики возбудили уголовное дело в отношении «Управления Севергаз» о нарушении антимонопольного законодательства при установлении тарифов по доставке сжиженного газа.

Несмотря на это, администрации ряда муниципальных образований не торопились решать вопросы со сменой поставщиков газа. К примеру, в Белозерском районе только летом нынешнего года суд начал рассматривать исковое заявление прокуратуры о признании бездействия местных властей в вопросах организации газоснабжения.

Накануне эти исковые требования были частично удовлетворены. Наряду с признанием незаконными бездействия местных властей по организации газоснабжения для населения, суд возложил на чиновников в течение месяца найти гарантированного поставщика газа, который бы удовлетворял требования регионального законодательства