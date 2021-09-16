Два человека погибли на пожаре в Соколе

16.09.2021 [Происшествия]

Сигнал о возгорании поступил накануне на пульт пожарной охраны около 20.30. Как рассказали очевидцы, горела квартира в 2-х подъездном 12-квартирном жилом доме.

Уже на месте происшествия огнеборцы выяснили, что очаг возгорания находится в маленькой комнате 2-х комнатной квартиры на 2 этаже дома. Наибольшие термические повреждения были сосредоточены возле дивана.

В результате возгорания огнем были повреждены постельные принадлежности, обивка дивана и внутренняя отделка комнаты. Также частично закопчен потолок кухни.

В сгоревшей комнате были обнаружены тела двух погибших мужчин – один из них - 49-летний владелец квартиры, личность второго пока не установлена. Во время тушения пожарными были спасены двое жильцов из соседней квартиры.

Как пояснили в областном управлении МЧС, причина пожара связана с неосторожным обращением с огнем со стороны погибших.

Тэги: пожар, погибли люди

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