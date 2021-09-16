Вологодское «Динамо» досрочно стало победителем первенства «Золотое кольцо»

После этой игры «Динамо-Вологда» и ФК «Череповец» сравнялись по количеству проведенных матчей, теперь у обоих команд по 19, а вот разрыв в счете остался прежним, в 9 очков - 52 балла у «динамовцев» и 43 у череповчан. Даже если «желто-черные» выиграют три оставшихся матча, а «бело-голубые» не наберут ни одного очка, вологжане всё равно будут первыми по дополнительным показателям.

Напомним, что в прошлом сезоне первенство МФФ «Золотое кольцо» команда выиграла ещё называясь «СДЮШОР-Вологда».

В завершении добавим, что 19 тур продолжится ещё 17-го и 19-го сентября. 17 числа «Динамо» уже в статусе полноценных чемпионов проведет матч против кировского «Факела». Это будет последний выездной матч для вологжан. Игры против команды «Ростов Великий» 22 сентября и ФК «Гвардеец» 6 октября «бело-голубые» проведут дома. Там им почти наверняка и вручат чемпионский трофей.