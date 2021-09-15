Череповецкая «Северсталь» уступила одну шайбу хабаровскому «Амуру»

15.09.2021 [Спорт]

Первым у хабаровчан отличился Раден Ленц, шайба проскочила под ловушкой Дмитрия Шугаева. «Северсталь» отыгралась спустя две минуты, Никита Гуслистов реализовал численное большинство, забросив первую шайбу в сезоне. Правда, уйти на перерыв при равенстве в счете «сталеварам» не позволил хабаровчанин Сергей Таращенко, который отравил шайбу в борт, после чего та попала в спину вратаря «Северстали» и рикошетом заползла в ворота.
Счёт 2:1 в пользу хозяев льда держался вплоть до начала третьего периода, когда игрокам «Северстали» во второй раз в этом матче удалось разыграть численное большинство и вновь сравнять счёт - 2:2. Шайбу забросил Якуб Стенквист. Правда, последнее слово в этом матче осталось все же за хозяевами. За четыре минуты до конца основного времени матча хабаровчане убежали в контратаку и Давид Томашек, который поучаствовал во всех трех голах своей команды, установил окончательный итог матча. «Северсталь» уступила со счетом 2:3.


«Амур» с победой! Особенно Вову Воробьёва. Зная его ситуацию, хочется пожелать ему лучшего, успехов, удачи. По игре – не скажу, что плохо играли. Хорошо играли. Здесь играть тяжело. Утренние игры, скажем так, непривычные. Это не отмазка, просто констатация факта. Я думаю, что «Амуру» ещё тяжелей. Играли хорошо. Первый период проиграли, потом вроде контролировали игру. Было больше моментов. Сравняли, опять же имели преимущество. Могли забить третью. К сожалению, глупейшая ошибка привела к такому исходу», - подвел итог игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут 17 сентября. Во Владивостоке они сыграют с «Адмиралом».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь», итог

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