На Вологодчине открылся сезон охоты на пушных животных

При этом охотник может добыть лишь по одной особи зайца, лисы или енотовидной собаки за день охоты.

Среди видов разрешенной охоты осенью отдельное внимание уделяется добыче волка. В этом сезоне сроки добычи хищника увеличены. В наших лесах охотиться можно с 1 августа по 31 марта. Нормы допустимой добычи на волка не устанавливаются.

«Добыча хищника ведется не только ради спортивного интереса, а для снижения его численности, - рассказал начальник облохотдепартамента Олег Кислицын. – Именно в этом заключается основная цель увеличения сезона охоты на зверя. Обоняние, слух, выдержка помогают опасному и умному зверю просчитывать действия охотника. Осенью хищники особенно осторожны, к тому же им достаточно пищи, поэтому добыть волка, особенно до снега, сложно. Эта задача под силу только опытным охотникам».

Как пояснили в охотдепартаменте, с начала этого года в лесах области добыто 242 особи хищника. 800 тысяч рублей из областного бюджета направлено на премирование охотников–волчатников. Но за добычу хищника полагается не только денежная премия. Например, за добычу двух взрослых особей или четырех волчат выдается разрешение на добычу лося. Разрешение на добычу кабана полагается не только за добычу одной взрослой особи хищника или двух волчат, но и за 10 особей лисицы или енотовидной собаки. Численность этих диких животных - возможных переносчиков бешенства - также необходимо держать под контролем. Сейчас в лесах области обитает порядка пяти тысяч лисиц и семи тысяч енотовидной собаки.

В сообщении ведомства указывается, что сезон охоты на пушных животных продлится до конца февраля 2022 года.