В Череповецком районе реконструировали сражения под Оштой

15.09.2021 [Общество]

Участие в ней принял председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Формат мероприятия выбран не случайно. Как отмечают организаторы, угроза терроризма остается. И самое страшное в ней то, что лидеры террористических организаций используют все более изощренные способы вербовки молодого поколения. Защититься от этого помогает память о подвигах предков, воспитание патриотизма и любовь к Родине.

«3 сентября наша страна отметила памятную дату – День солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме того, в этом году у нас проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию с начала Великой Отечественной войны. За победу в этой войне наша страна заплатила страшную цену – более 20 миллионов жизней военных, мирного населения. Несмотря на то, что нас отделяют от тех страшных событий десятилетия, угроза вокруг границ, внутри нашей страны сохраняется», - цитирует пресс – служба ЗСО Андрея Луценко.

Спикер областного парламента отметил, что ежегодно предотвращаются террористические акты на территории нашей страны:

«Мы прекрасно помним Беслан, Волгодонск, теракт на Дубровке. Помним наших погибших соотечественников, помним бойцов спецназа, которые участвовали в контртеррористических операциях. От того, как мы сохраняем память о Великой Отечественной войне, о бойцах, отдавших свою жизнь, участвуя в операциях, будет зависеть и сохранение спокойной ситуации в нашей стране. Важно, чтобы мы передали знания нашим детям, поддерживали наших военных».

В Череповце и Череповецком районе с этой задачей успешно справляются участники Вологодского регионального отделения «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения». Бывшие бойцы спецназа большое внимание уделяют общению с детьми.

«Сегодня мы восстанавливаем события начала Великой Отечественной войны - боев в Вытегорском районе, когда наши солдаты не давали пройти вражеским войскам к Ленинграду. Регулярно перебрасывались немецкие десантники, наступление которых сдерживались силами НКВД. Сегодня эта история показывается силами ребят – учениками кадетского класса школы №1 Череповца. Мы также показываем оружие военного времени», - рассказал Валерий Волков, президент ВРОО «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения».

Реконструкцию сражений приехали посмотреть и маленькие юнармейцы из Череповца.

«Мы учим военные события. Знаем, что война началась в 1941 году и продолжалась до 1945 года. Но то, что нам сегодня показывают, еще не проходили. Это очень интересно», - наперебой говорят ребята.

За организацию такого зрелищного мероприятия бывших спецназовцев поблагодарил и депутат Законодательного собрания области, член фракции «Единая Россия» Станислав  Березин.

 

Тэги: историческая реконструкция, спецназ, ВОВ

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