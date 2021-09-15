Дела Альтернативных «зелёных»

За весну и лето активисты партии успели поспособствовать прекращению складирования мусора на нескольких свалках Череповецкого района (например, на территории центра технических видов спорта «Адреналин»), уборке неработающего опасного коллектора и выкосу борщевика близ музея Усадьба Гальских, оформили десятки заявлений в различные ведомства по вопросам рыбоводства, незаконных рубок деревьев, несанкционированных свалок.

Одним из самых захватывающих дел сторонников «Зеленой альтернативы» стал поиск пропавшей лаборатории, которая должна была курсировать в Череповце благодаря Федеральной программе «Чистый воздух». Где находился распиаренный «Ford Transit», выясняли несколько месяцев, задавали вопросы мэру Череповца. Автобус обнаружили жители Новых Углов стоящим на территории своего микрорайона.

Активисты партии считают, что работа передвижной лаборатории должна быть прозрачной для горожан, чтобы данные были общедоступными и правдивыми. Как и все остальные данные о состоянии окружающей среды.

Команда «Зелёной альтернативы» работает во всех, даже самых отдаленных районах области. Активисты стараются моментально реагировать на обращения жителей, а также сами поднимают вопросы, которые необходимо решать.

Природа сама себя не спасёт!