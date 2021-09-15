Вологда накормила мороженым нигерийцев

15.09.2021 [Общество]

В августе 2021 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована 21 тонна вологодского мороженого, впервые отправленная на экспорт в Нигерию.

«На данную продукцию, произведенную вологодским предприятием, и соответствующую всем требованиям страны-импортера, были оформлены ветеринарные сертификаты, с которыми грузы проследовали к месту назначения», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее продукция вологодского производства поставлялась в Демократическую республику Конго, Израиль, Китайскую Народную Республику, Кот-д-Ивуар, Монголию и Сенегал. Всего за истекший период 2021 года на экспорт отправлено 1411,5 тонн вологодского мороженого.

Тэги: мороженое, Африка, лакомство

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