Суд принял отставку председателя Междуреченского районного суда: ее сын замешан в уголовном деле

Наталья Рюмина

7 сентября на заседании Квалификационной коллегии судей Вологодской области было рассмотрено заявление и принята отставка председателя Междуреченского районного суда Вологодской области Мякиной Марины Леонидовны.

В прошлом году ее сын, бывший адвокат Антон Мякин, попал в поле зрения правоохранительных органов.

"А судьи кто?"

6 сентября 2020 года Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката- члена Адвокатской палаты Вологодской области Антона Мякина. Его подозревают в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

"По версии следствия, 29 февраля 2020 года вечером жители города Шенкурска позвонили в отдел полиции, так как на улице подозреваемый, приехавший на автомобиле из города Вологды, находился около автомобиля в состоянии опьянения, при этом у него увидели огнестрельное оружие. Так же следствие установило, что подозреваемый из приобретенных через сеть Интернет составных частей и инструментов незаконно изготовил вышеуказанный пистолет, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, и боеприпасы к нему", - говорится на сайте следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОМВД России по Шенкурскому району Архангельской области.

Через полгода после происшествия Антон Мякин написал личное заявление о прекращении адвокатской деятельности. Однако, его мать, долгое время, не смотря на неприятную историю, оставалась председателем Междуреченского районного суда.

4 мая 2021 года года заместителем прокурора Шенкурского района Архангельской области по делу Антона Мякина было утверждено обвинительное заключение. 28 мая 2021 года обвинительное заключение с материалами уголовного дела поступили в Виноградовский районный суд Архангельской области, который постановил направить его по подсудности в Вологодский городской суд Вологодской области.

Интересная родня

Что интересно, это не первый случай, когда родственники уже бывшей судьи Мякиной становятся участниками уголовного процесса. В 2008 году Верховный суд Российской Федерации рассматривал кассационную жалобу на решение Вологодского городского суда от 17 января 2008 года. В определении Верховного суда говорится, что в открытом судебном заседании было рассмотрено дело по заявлению Кузьмина А.А..

Кузьмин пытался отменить заключение квалификационной коллегии судей Вологодской области от 4 декабря 2007 года, которым на должность председателя Вологодского районного суда была рекомендована Марина Мякина.

В кассационной жалобе Кузьмин ставил вопрос об отмене решения коллегии в отношении Мякиной, так как посчитал, что были нарушены нормы материального и процессуального права. Кроме этого он ходатайствовал об истребовании дополнительных доказательств, касающихся причастности Марины Мякиной к разрешению вопроса о привлечении ее брата к уголовной ответственности.

Брат Марины Мякиной был пойман на взятке, которую получил будучи приставом.

Ходатайство было отклонено при назначении Мякиной на должность. Коллегия учла, что ее брат был привлечен к уголовной ответственности, но приняла решение, что это никак не повлияет на авторитет судьи. Верховный суд позицию Кузьмина не поддержал. Однако, тогда Мякина не получила место председателя Вологодского районного суда - ее не утвердил президент.

Зато с 2012 года Марина Леонидовна беспрепятственно председательствовала в Междуреченском районном суде вплоть до сентября этого года.

На данный момент дело ее сына рассматривается в Вологодском городском суде. Ближайшее заседание по нему назначено на 15 сентября.