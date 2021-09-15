227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

15.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 227 новых случаев коронавирусной инфекции. 241 человек выздоровел, семь человек умерли. Такие данные 15 сентября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 65 120 пациентам. Большая часть из них — 58 580 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 748 человек.

Кстати, по заражениям за сутки регион сегодня уже занимает 26 место в общем списке регионов РФ.

Тэги: ковид, смертность, статистика

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