Россияне назвали самого узнаваемого героя отечественного кино

15.09.2021 [Общество]

Таковы результаты опроса телеканала Мосфильм. Участникам опроса показывали фотографии и просили назвать имя персонажа. 

Выяснилось, что самым узнаваемым героем советского кино стал Шурик из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Шурика назвали 9 из 10 респондентов, неверных ответов в этом пункте практически не было. Даже участники опроса от 18 до 25 лет, признавшиеся в том, что ни разу не смотрели фильмы Гайдая, без запинки называли имя самого популярного советского студента.

С небольшим отрывом на втором месте по популярности оказался Штирлиц из многосерийного фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» — его узнали 80% опрошенных. Некоторые участники опроса дополнительно назвали не только русское имя героя (Максим Максимович Исаев), но также его должность (штандартенфюрер СС).

На третьем месте оказался Полиграф Полиграфович Шариков — его вспомнили 75%. Ещё звучали варианты «Собакин» и «Собакевич», а кто-то даже охарактеризовал Шарикова как «близкого друга» профессора Преображенского.

Помимо ответов «не знаю, не смотрел» были и неправильные ответы. Так, Д’Артаньяна несколько человек назвали Дантесом, Труса в исполнении Георгия Вицина — Балбесом и Никулиным, Глеба Жеглова часто путали с Володей Шараповым, а Ипполита из «Иронии судьбы» не назвали 30% опрошенных. Зато большинство вспомнили его самую популярную фразу «Какая гадость ваша заливная рыба».

Замыкает список «Самых узнаваемых героев советского кино» учитель истории Нестор Петрович Северов из картины «Большая перемена».

Тэги: популярность, кино, опрос

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