Вологжанин угнал машину знакомой, открыв дверь маникюрными ножницами

В Вологде полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне машины знакомой.

«Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что периодически ездил с ней на ее машине и знал, что автомобиль можно завести без ключа. Накануне вечером, решив покататься, злоумышленник, выйдя во двор, открыл дверь машины маникюрными ножницами, сел в автомобиль, завел и уехал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области