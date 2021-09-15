Вологжанин угнал машину знакомой, открыв дверь маникюрными ножницами

15.09.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне машины знакомой.

«Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что периодически ездил с ней на ее машине и знал, что автомобиль можно завести без ключа. Накануне вечером, решив покататься, злоумышленник, выйдя во двор, открыл дверь машины маникюрными ножницами, сел в автомобиль, завел и уехал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Осознав, что ему грозит ответственность, вологжанин бросил машину в гаражах в районе ПЗ.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон

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