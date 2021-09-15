В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой

15.09.2021 [Общество]

Концерты Ольги Бузовой должны были пройти в двух городах Вологодской области в конце сентября. Однако Вологдаконцерт и Ледовый дворец Череповца распространили объявления об отмене выступлений певицы.

«Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем вам, что концерт Ольги Бузовой, запланированный на 30 сентября в Ледовом дворце, отменяется», - сообщили, в частности, представители Ледового дворца.

В Вологдаконцерте отмену выступления объяснили низким потребительским спросом.

Судя по комментариям под постом об отмене концертов, череповчане не сильно этому расстроились.  

Тэги: концерт, Бузова, отмена

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