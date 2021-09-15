Череповецкие команды по-разному начали игры в Кубке России по волейболу

15.09.2021 [Спорт]

Череповецкие команды «Северянка» и «Смена» играют в зоне 3, матчи которой проходят в Саратове.
Волейбольный клуб «Смена» в трех партиях обыграл клуб Суперлиги казанский «Динамо-Ак-Барс», который на турнир приехал молодежным составом (25:11, 25:10, 25:19). Правда, казанскому клубу все равно гарантировано место в полуфинале. Так как в следующий этап автоматически выходят клубы, которые делегировали в этом сезоне трёх и более игроков в сборную России.


«С одной стороны, хорошо, что в нашем первом матче соперник был не очень сильный. Это дало нам возможность посмотреть на площадке игроков замены. Ну, и плавно вкатываемся в турнир.», сказал после игры главный тренер ВК «Смена» Павел Панкрашов.  

«Северянка», которая проводила свой первый матч на турнире несколькими часами ранее, в упорном поединке уступила нижегородской «Спарте» со счётом 1:3 (21:25, 25:27, 25:21, 26:28).
Сегодня пройдут вторые матчи предварительного этапа. Две череповецкие команды проведут свой первый официальный матч друг с другом.

Тэги: волейбол, клуб, поединок

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