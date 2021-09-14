Областные чиновники намерены снизить аварийность на дорогах

14.09.2021 [Общество]

За последние годы обстановка на дорогах Вологодской области стала более безопасной. Однако и количество ДТП, и число погибших в них людей все равно остаются высокими. К такому выводу пришли чиновники областного правительства.

«За последние шесть лет благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников ГИБДД количество ДТП в нашей области снизилось почти на четверть, а погибших на дорогах – на 40%», — заявил недавно губернатор Олег Кувшинников.

Тем не менее, дорожно-транспортные происшествия в регионе происходят слишком часто, и эту проблему необходимо решать.

Проанализировав ситуацию, сотрудники ГИБДД и чиновники областного правительства пришли к выводу, что большинство аварий на Вологодчине происходит всего в нескольких десятках мест: на отдельных улицах и перекрестках Вологды, Череповца и других городов, а также на некоторых отрезках федеральных и региональных трасс.

Чтобы сделать эти участки более безопасными, департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области предложил установить там дополнительные светофоры и дорожные знаки, откорректировать разметку, расширить количество дорожных полос, поставить больше фонарей, позволяющих улучшить видимость, и т.д.

На всем протяжении наиболее опасных дорожных отрезков уже ставятся дублирующие знаки «Обгон запрещен», «Направление поворота» и «Ограничение скорости», дорожные обочины очищаются от кустов и деревьев, ухудшающих видимость, а вблизи пешеходных переходов наносятся специальные шумовые полосы, заставляющие водителей снижать скорость.

«Мы договорились с коллегами из ГИБДД о том, чтобы в следующем году при наступлении благоприятных погодных условий начать работы по обустройству региональных дорог дополнительными мерами безопасности», – рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Под особый контроль взято выполнение такой задачи, как уменьшение количества ДТП с участием детей. Теперь на всех крупных родительских собраниях сотрудники ГИБДД начнут регулярно информировать родителей о причинах, из-за которых дети чаще всего попадают под машины и показывать им соответствующие видеоматериалы.

Представители родительских комитетов будут вместе с работниками Госавтоинспекции во время рейдов проверять, носят ли дети световозвращающие элементы.

Родителей будут привлекать к проведению лекций, вебинаров, флеш-мобов, тренингов и других мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей. Профилактическая работа будет вестись в классных родительских чатах.

Во всех районах теперь должны появиться места для экстренного размещения школьников в том случае, если автобус, на котором они ехали, попал в ДТП или сломался.

Тэги: ДТП, дороги, безопасность

ТОП НЕДЕЛИ

За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей
Глава МЧС погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа
Ветераны МВД не могут получить президентские 10 000 рублей
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
Череповчанин не смог доказать в суде, что не годен к службе в армии
Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже

Похожие новости

В Череповце суд на 13 суток арестовал водителя, который столкнулся с тремя машинами и въехал в забор детского сада

Инцидент произошёл на Шекснинском проспекте днём 10 сентября

1559
0

Три человека погибли в ДТП с «Шевроле Лачетти» и грузовиком в Шекснинском районе

Трагедия произошла на 45 километре автодороги «Вологда-Тихвин» 12 сентября около 01:10

1939
0

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде

Инцидент произошёл на улице Сергея Преминина 1 сентября 2021 года

2654
0

Прокуратура обнаружила нарушения в работе вологодского перевозчика, автобус которого попал в ДТП по пути в Москву

Как ранее сообщал NewsVo, выехавший из Вологды туристический автобус попал в ДТП 14 августа в Александровском районе Владимирской области

1766
0

Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде

ДТП произошло около 16.45 на улице Сергея Преминина

3201
0

В Череповце вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на Северном мосту

Авария произошла 1 февраля 2017 года, от полученных в результате ее травм погибла женщина

1204
0

ДТП с автобусом и тремя иномарками произошло в Череповце

На Октябрьском проспекте «Фольксваген» врезался в «Рено», вторую иномарку отбросило на ПАЗ, а потом на «Тойоту». Есть пострадавшая.

1123
0

В Череповце пьяный водитель за рулём «Шевроле» устроил ДТП с четырьмя машинами

Инцидент произошёл на Кирилловском шоссе 30 августа в 16:00. Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

1775
0

В Кирилловском районе столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот»

Инцидент произошёл на 111 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» утром 30 августа. Оба водителя и пассажир «УАЗ» получили травмы.

1590
0

«Лексус» и «Лада X-RAY» столкнулись в Великоустюгском районе

Сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие

1756
0

«Нива» перевернулась через крышу после столкновения с «Ладой» на площади Бабушкина в Вологде

Водитель «Нивы», 59-летний мужчина, получил травмы

2412
0

В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста

Ребёнок в больнице с травмами разной степени тяжести

3225
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Областные чиновники намерены снизить аварийность на дорогах
Миллионы в лужи
Вологжанин разработал устройство скрытого обыска под одеждой
Железный Михаил
Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции
Дистанционного обучения и каникул 17 сентября не будет
Проведение «Кросса нации» сдвинули из-за выборов?
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2683
0
14.09.2021 [БлогоVO]

Воспитание через очистку автобусной остановки

155
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1726
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика