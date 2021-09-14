Областные чиновники намерены снизить аварийность на дорогах

За последние годы обстановка на дорогах Вологодской области стала более безопасной. Однако и количество ДТП, и число погибших в них людей все равно остаются высокими. К такому выводу пришли чиновники областного правительства.

«За последние шесть лет благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников ГИБДД количество ДТП в нашей области снизилось почти на четверть, а погибших на дорогах – на 40%», — заявил недавно губернатор Олег Кувшинников.

Тем не менее, дорожно-транспортные происшествия в регионе происходят слишком часто, и эту проблему необходимо решать.

Проанализировав ситуацию, сотрудники ГИБДД и чиновники областного правительства пришли к выводу, что большинство аварий на Вологодчине происходит всего в нескольких десятках мест: на отдельных улицах и перекрестках Вологды, Череповца и других городов, а также на некоторых отрезках федеральных и региональных трасс.

Чтобы сделать эти участки более безопасными, департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области предложил установить там дополнительные светофоры и дорожные знаки, откорректировать разметку, расширить количество дорожных полос, поставить больше фонарей, позволяющих улучшить видимость, и т.д.

На всем протяжении наиболее опасных дорожных отрезков уже ставятся дублирующие знаки «Обгон запрещен», «Направление поворота» и «Ограничение скорости», дорожные обочины очищаются от кустов и деревьев, ухудшающих видимость, а вблизи пешеходных переходов наносятся специальные шумовые полосы, заставляющие водителей снижать скорость.

«Мы договорились с коллегами из ГИБДД о том, чтобы в следующем году при наступлении благоприятных погодных условий начать работы по обустройству региональных дорог дополнительными мерами безопасности», – рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Под особый контроль взято выполнение такой задачи, как уменьшение количества ДТП с участием детей. Теперь на всех крупных родительских собраниях сотрудники ГИБДД начнут регулярно информировать родителей о причинах, из-за которых дети чаще всего попадают под машины и показывать им соответствующие видеоматериалы.

Представители родительских комитетов будут вместе с работниками Госавтоинспекции во время рейдов проверять, носят ли дети световозвращающие элементы.

Родителей будут привлекать к проведению лекций, вебинаров, флеш-мобов, тренингов и других мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей. Профилактическая работа будет вестись в классных родительских чатах.

Во всех районах теперь должны появиться места для экстренного размещения школьников в том случае, если автобус, на котором они ехали, попал в ДТП или сломался.