Миллионы в лужи

14.09.2021 [Общество]

Вологжане рады новым дорогам, однако переживают, ведь новый асфальт будет укладываться в период дождей, а значит, долго не продержится. В итоге миллионы рублей из бюджетов разных уровней будут закатаны в асфальт без должного результата.

Имидж по-мокрому

Депутат муниципального собрания Череповецкого района Евгений Опояскин считает, что дело в предвыборной компании. Таким образом власти хотят поднять имидж известной партии, сторонники которой составляют подавляющее большинство в правящих кругах региона.

Так, в Никольске до конца года будет приведено в порядок более 10 улиц в рамках партийного проекта «Улицы центральных усадеб». По этому же проекту будет отремонтирована улица Центральная в селе Аргуново.

Вообще в этом году на дорожные работы Никольскому району был выделен беспрецедентный объём денежных средств. Администрация Череповецкого района так же разместила тендеры на 206 миллионов рублей на ремонты улично-дорожной сети и подъездов к нескольким населенным пунктам.

Аукционы на ремонты дорог поздней осенью были проведены в августе и в сентябре по всей области. Окончание работ по многим контрактам запланировано на ноябрь.

Например, будущий контракт на ремонт дороги по улице Артамонова в поселке Хохлово Кадуйского района стоимостью более 4 млн рублей. В Грязовце до 1 ноября должны отремонтировать участки на улицах Карла Маркса и Комсомольской. Сумма контрактов - более 15 млн рублей.

Некоторые работы планируются не только на осень, но и на декабрь. Так, например, до 21 декабря будут действовать контракты на ремонт улично-дорожной сети в деревне Дор и селе Новленском Вологодского района. До 1 декабря – в поселке Надеево.  

При этом норм, которые регулируют укладку асфальта в неблагоприятных погодных условиях, нет. Есть только «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» Росавтодора. Но методичка имеет рекомендательный характер.

Что нам снег, что нам зной…

В 2018 году Росавтодор разрешил обновлять дорожное покрытие в минусовую температуру и при незначительных осадках при условии соблюдения технологий. В рекомендациях ведомства указано, что класть асфальт можно при температуре до -10 градусов. Однако работы запрещено проводить при обильных осадках - более пяти миллиметров в сутки.

Для выполнения работ по строительству асфальтобетонных покрытий при пониженной температуре воздуха Росавтодор рекомендует провести ряд мероприятий. Например, разработать рецепты асфальтобетонных смесей с учетом введения специальных добавок и технологии их укладки и т.д.

«Для снижения теплопотерь и обеспечения необходимого сцепления слоя покрытия с основанием рекомендуется очистить поверхность последнего от снега и льда, пыли и грязи, а также осуществить его просушку и прогрев с помощью терморазогревателей. Типы смесей используются в соответствии с проектно-сметной документацией. При пониженной температуре воздуха рекомендуется заменять пористые и высокопористые смеси по ГОСТ 9128–2009 на плотные смеси типов А или Б», - говорится в рекомендациях Росавтодора.

Но рекомендации не являются руководством к действию. Поэтому вся ответственность за качество асфальта ляжет на плечи подрядчиков.

О том, что рекомендации Росавтодора не являются обязательными и могут вызвать сомнительные контракты, эксперты говорили еще в 2018 году, когда появился документ. Специалисты уже тогда опасались, что регионы будут использовать их, только чтобы освоить деньги в любую погоду, а подрядчики столкнутся с ремонтами по гарантии и будут работать в итоге себе в убыток.

«В Росавтодоре уже давно научились укладывать асфальт в минусовые температуры, но это требует серьезного технического оснащения дорожной организации, которая этим занимается. Это и газовые грелки, и перегружатели, и многое другое. Главная задача – сделать так, чтобы асфальтовая смесь остывала равномерно и не было быстрого остывания по краям или по центру дороги. На региональном и муниципальном уровнях, наверное, сложно найти хотя бы одну подрядную организацию, которая владеет таким количеством средств механизации для того, чтобы обеспечить процесс укладки асфальта в минусовые температуры, для них такие нормы неприменимы. Поэтому новые методические рекомендации подготовлены для крупных подрядчиков, которые, как правило, работают с Росавтодором. Если это будет применяться на региональном или муниципальном уровнях, то, скорее всего, весной новой дороги уже не будет. В большинстве случаев асфальт надо класть летом и в начале осени, делая перерывы при дожде. Укладывать асфальт с нарушением нормативных требований недопустимо», – заявил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев еще в 2018 году.

Того же самого опасается и депутат Череповецкого муниципального района Евгений Опояскин.

«Если вы спросите, почему нельзя было провести ремонты сухим летом и зачем понадобилось переносить их на мокрую и ненастную осень, я вам скажу одно слово: выборы. К сожалению, вопросы качества у нас пока отходят на второй план по сравнению с политической целесообразностью», - говорит он

Тэги: дороги, асфальт, убыток

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