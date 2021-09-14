Вологжанин разработал устройство скрытого обыска под одеждой

Финалисты всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия» представили свои проекты в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 7 победителей. В их число вошёл вологжанин Евгений Биловол.
Евгений Биловол - преподаватель Вологодского государственного университета представил разработку устройства обнаружения скрытых веществ под одеждой. Способ основан на облучении тела человека электромагнитными волнами СВЧ-диапазона и анализе характеристик отраженной волны в широкой полосе частот.
В прошлом сезоне конкурса Евгений также стал одним из лучших – он представил многофункциональную платформу с методическим и программным сопровождением «Инженер будущего» в номинации «Моя педагогическая инициатива».
«Среди мер, необходимых для предотвращения террористических актов, важное место занимает досмотр людей при проходе в аэропорты, вокзалы и на другие места массового скопления людей. В настоящее время существуют эффективные способы обнаружения металлических предметов, скрытых под одеждой. Более сложной задачей является обнаружение скрытых диэлектрических предметов. Известные устройства, решающие эту задачу, являются технически сложными, дорогостоящими и требуют высокой квалификации персонала. На наш взгляд, имеется возможность дальнейшего упрощения таких устройств», – рассказал Евгений Биловол.