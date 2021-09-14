Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции

Председатель совета тотемского РАЙПО Ольга Попова обвиняется следствием по статье 199 УК – «Уклонение от уплаты налогов».

Как утверждает следствие, с марта по август прошлого года Попова, зная об имеющейся у общества задолженности по налогам, сокрыла 3,5 млн рублей, принадлежащих РАЙПО, за счет которых необходимо было произвести взыскание недоимок по налогам и сборам в сумме 2,8 млн. рублей.

«Тем самым денежные средства организации были выведены из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами. Свои личные интересы, а также интересы возглавляемого ей общества, были поставлены выше интересов государства», - сделали вывод в областной прокуратуре.

Как говорится в сообщении ведомства, обвиняемая может быть приговорена к трем годам лишения свободы. В ближайшее время дело начнет рассматривать тотемский районный суд.