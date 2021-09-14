Дистанционного обучения и каникул 17 сентября не будет

Пятница, 17 сентября, останется рабочим днём для школьников и учащихся колледжей Вологодской области.

– Поступает большое количество вопросов от родителей и педагогов по работе образовательных учреждений на этой неделе. 17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной думы и Законодательного Собрания области. В образовательных организациях региона день выборов – 17 сентября – будет рабочим. Дистанционного обучения и каникул не будет, – говорит губернатор области Олег Кувшинников.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, в пятницу для учащихся школ, в которых будут организованы избирательные участки, запланированы учебные занятия, выездные мероприятия, в том числе экскурсии в музеи, спортивные игры, дни профориентации с выходом на площадки вузов и предприятий по плану школ.

Во всех остальных школах области учебный день пройдет в штатном режиме.

Студенты колледжей и техникумов будут проходить учебную практику.

После проведения голосования, в понедельник, 20 сентября, все обучающиеся придут в уже обработанные помещения образовательных организаций.