Проведение «Кросса нации» сдвинули из-за выборов?

Изначально День бега был назначен на предстоящую субботу, 18 сентября. Но накануне стало известно, что его сдвинули на неделю. Теперь новая дата проведения «Кросса нации» - 26 сентября, воскресение. С чем связан перенос, не уточняется. Возможно, с выборами, которые, напомним, пройдут в течение трех дней - 17-19 сентября.

Между тем, как сообщается, программа Дня бега не изменилась. В частности, в Череповце «Кросс нации» пройдет на территориях СК «Юбилейный», стадиона «Металлург», в районе улиц Ленина, Ломоносова, проспекта Строителей и Бульвара Доменщиков. Участникам будет предложено на выбор дистанции различной протяженности - от 4 000 до 12 000 метров.

О программе «Кросса нации» в Вологде пока ничего не известно.