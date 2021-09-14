Проведение «Кросса нации» сдвинули из-за выборов?

14.09.2021 [Спорт]

Изначально День бега был назначен на предстоящую субботу, 18 сентября. Но накануне стало известно, что его сдвинули на неделю. Теперь новая дата проведения «Кросса нации» - 26 сентября, воскресение. С чем связан перенос, не уточняется. Возможно, с выборами, которые, напомним, пройдут в течение трех дней - 17-19 сентября.
Между тем, как сообщается, программа Дня бега не изменилась. В частности, в Череповце «Кросс нации» пройдет на территориях СК «Юбилейный», стадиона «Металлург», в районе улиц Ленина, Ломоносова, проспекта Строителей и Бульвара Доменщиков. Участникам будет предложено на выбор дистанции различной протяженности - от 4 000 до 12 000 метров.
О программе «Кросса нации» в Вологде пока ничего не известно.

Тэги: кросс, выборы, дата

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