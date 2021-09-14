Череповчанин мячом сломал камеру видеонаблюдения в парке 200-летия города

14.09.2021 [Общество]

В Череповце полицейские задержали мужчину, сломавшего камеру видеонаблюдения в парке 200-летия города. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр города Вадим Германов.

«Каждый раз в подобных историях удивляет, как герой сначала внимательно смотрит в камеру, а потом пытается ее сломать. Мысль о том, что видео записывается и хранится в архиве, похоже, в голову так и не пришла», — отметил мэр в сообщении

Теперь вандалу придётся возместить ущерб и затраты на восстановление камеры в полном объёме.

Тэги: вандалы, видеокамеры
видео со страницы Вадима Германова

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