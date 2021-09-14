Повышать коллективный иммунитет предлагают отгулами

После каждого этапа вакцинации следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда. Об этом говорится в обращении директора ИСИРГИ Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, а также спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — отмечается в документе.

В письме подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.

По сообщениям из СМИ и соцсетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры после вакцинации довольно часты.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — считают в ИСИРГИ.

Практику предоставления выходных дней в ИСИРГИ просят распространить на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в массовом порядке в условиях пандемии.