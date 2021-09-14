В Череповце задержали подозреваемого в мошенничестве местного жителя

В Череповце полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Он размещал в подъездах домов объявления, в которых предлагал услуги по замене старых окон и дверей на новые.

«Злоумышленник выезжал к доверчивым жильцам, делал замеры и брал предоплату, после чего прерывал общение с заказчиком и тратил деньги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Установлена причастность задержанного к 11 фактам мошенничеств. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Пострадавших от действий злоумышленника просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Череповце 67-10-03 или «02».