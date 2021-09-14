Череповецкие волейболистки начали борьбу за кубок России

Участвовать в борьбе за кубок будут череповецкие команды «Северянка» и «Смена». Игры предварительного раунда пройдут в четырех городах - Калининграде, Екатеринбурге, Курске и Саратове, где, собственно, и сыграют оба череповецких клуба. Соперниками череповчанок на предварительном раунде будут команды Суперлиги - казанский «Динамо-Ак Барс», саратовский «Протон» и нижегородская «Спарта», а также будущий соперник «Северянки» и «Смены» по высшей лиге «А» «Уфимочка-УГНТУ». Мини-турнир, по результатам которого в полуфинал выйдет только победитель группы, продлится до 19 сентября.

Кстати, перед турниром состав волейбольного клуба «Северянка» пополнила центральная блокирующая Светлана Гаршина.

В прошлом сезоне Светлана выступала за «Сахалин», а годом ранее стала чемпионкой Высшей лиги «А» в составе ВК «Липецк». Она является воспитанницей липецкой школы волейбола. Родилась 16 июля 1998 года в Липецке. Рост 184 см.