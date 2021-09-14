Череповецкие волейболистки начали борьбу за кубок России

14.09.2021 [Спорт]

Участвовать в борьбе за кубок будут череповецкие команды «Северянка» и «Смена». Игры предварительного раунда пройдут в четырех городах - Калининграде, Екатеринбурге, Курске и Саратове, где, собственно, и сыграют оба череповецких клуба. Соперниками череповчанок на предварительном раунде будут команды Суперлиги - казанский «Динамо-Ак Барс», саратовский «Протон» и нижегородская «Спарта», а также будущий соперник «Северянки» и «Смены» по высшей лиге «А» «Уфимочка-УГНТУ». Мини-турнир, по результатам которого в полуфинал выйдет только победитель группы, продлится до 19 сентября.

Кстати, перед турниром состав волейбольного клуба «Северянка» пополнила центральная блокирующая Светлана Гаршина.
В прошлом сезоне Светлана выступала за «Сахалин», а годом ранее стала чемпионкой Высшей лиги «А» в составе ВК «Липецк». Она является воспитанницей липецкой школы волейбола. Родилась 16 июля 1998 года в Липецке. Рост 184 см.

на фото: новичок «Северянки» Светлана Гаршина)
 

Тэги: Северянка, волейбол, кубок

ТОП НЕДЕЛИ

За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей
Глава МЧС погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
Череповчанка через суд взыскала 300 тысяч рублей компенсации за падение в торговом центре «Макси»
В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
Ветераны МВД не могут получить президентские 10 000 рублей
Череповчанин не смог доказать в суде, что не годен к службе в армии
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде детей записали в кружки и секции на портале допобразования без ведома родителей
Удачные примеры социальной реабилитации инвалидов были представлены на конференции в Вологде
Повышать коллективный иммунитет предлагают отгулами
В Череповце задержали подозреваемого в мошенничестве местного жителя
Череповецкие волейболистки начали борьбу за кубок России
Трех человек ищут в лесах Вологодской области
Жителя Никольского района наказали за кражу 10 литров крыжовника
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2656
0
13.09.2021 [БлогоVO]

Почему нельзя публично топить за идеи, дискриминирующие социальные группы, и называть это «правом на другое мнение»

415
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1694
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика